29 Май 2020 2020-05-29T16:40:54+03:00

В Белгородской области скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

Это уже 18-й случай смертельного исхода опасного заболевания в регионе

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В Белгородской области умер 18-й пациент, причиной смерти которого стало заражение коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Умерший — 69-летний житель Красногвардейского района. В областном департаменте здравоохранения рассказали, что мужчина находился на лечении в Белгородской городской больнице № 2.

По сообщениям ведомства, в медицинских учреждениях области на лечении находятся 16 тяжелобольных COVID-19. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что по состоянию на 29 мая в области диагностировали коронавирусную инфекцию у 2 140 белгородцев. За минувшие сутки было выявлено 81 новый случай заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU