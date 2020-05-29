В Белгородской области скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией
В Белгородской области умер 18-й пациент, причиной смерти которого стало заражение коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Умерший — 69-летний житель Красногвардейского района. В областном департаменте здравоохранения рассказали, что мужчина находился на лечении в Белгородской городской больнице № 2.
По сообщениям ведомства, в медицинских учреждениях области на лечении находятся 16 тяжелобольных COVID-19. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Напомним, что по состоянию на 29 мая в области диагностировали коронавирусную инфекцию у 2 140 белгородцев. За минувшие сутки было выявлено 81 новый случай заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU