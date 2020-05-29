2020-05-29T15:51:04+03:00
Общество

Энергетики напоминают белгородцам о правилах электробезопасности накануне летних каникул

По статистике, число случаев травматизма среди детей и подростков во время каникул значительно возрастает
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Накануне летних каникул сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» напоминают родителям и учителям о важности соблюдения детьми правил поведения вблизи энергообъектов. Главные причины трагических происшествий – баловство и незнание правил электробезопасности.

Отпуская ребенка на прогулку, напомните ему о следующем:

1. Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов. Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, использовать рядом с электрооборудованием монопод для селфи. Велик риск не рассчитать его длину и попасть под высокое напряжение - электричество может поразить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом. Поднимая монопод, охотник за лайками сокращает расстояние до токопроводящих элементов электросети и может получить травму, не совместимую с жизнью.

2. Расскажите ребенку об опасности запуска радиоуправляемых игрушек, пиротехники, змеев, воздушных шаров под ЛЭП. Неосторожные действия в охранной зоне линий и подстанций могут привести к электротравме.

Читать далее >>>

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Белгородской области возможно только во второй половине лета
Белгородские оперативники задержали «наркоботаников»
Во 2-м этапе Всероссийской Олимпиады школьников поучаствовали около 80 старшеклассников
В Белгородской области скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией
Энергетики напоминают белгородцам о правилах электробезопасности накануне летних каникул
Жителя Волоконовского района Белгородчины осудили за попытку подкупа должностного лица
Дом ремесел Белгородского района приглашает на виртуальное знакомство с искусством
Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьера в Wink и more.tv
Что нужно знать белгородским ребятишкам о поведении на воде
Арест недвижимости заставил белгородскую организацию заплатить долги
Сладкая жизнь: в Борисовском районе возрождается бортевое пчеловодство
Спасатели в Белгороде патрулируют улицы, затопленные водой
В Белгороде онлайн пройдет парад Добрых Волшебников
МЧС России по Белгородской области предостерегает от новых уловок мошенников
Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт
Белгородцам в пятницу, 29 мая, пообещали дождь, грозы и сильный ветер
Когда в Белгородской области погаснут экраны телевизоров
В 2020 году почтовики доставили в Белгород 5 мотоциклов из Владивостока
Белгородцы стали чаще подключать видеосервис Wink от «Ростелекома»
На пожаре в Валуйском горокруге Белгородчины погиб мужчина