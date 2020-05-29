Энергетики напоминают белгородцам о правилах электробезопасности накануне летних каникул
Накануне летних каникул сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» напоминают родителям и учителям о важности соблюдения детьми правил поведения вблизи энергообъектов. Главные причины трагических происшествий – баловство и незнание правил электробезопасности.
Отпуская ребенка на прогулку, напомните ему о следующем:
1. Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов. Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, использовать рядом с электрооборудованием монопод для селфи. Велик риск не рассчитать его длину и попасть под высокое напряжение - электричество может поразить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом. Поднимая монопод, охотник за лайками сокращает расстояние до токопроводящих элементов электросети и может получить травму, не совместимую с жизнью.
2. Расскажите ребенку об опасности запуска радиоуправляемых игрушек, пиротехники, змеев, воздушных шаров под ЛЭП. Неосторожные действия в охранной зоне линий и подстанций могут привести к электротравме.