Большой фильм-концерт Басты — цифровая премьера в Wink и more.tv

29 Май 2020 2020-05-29T12:14:08+03:00

Изменить размер текста: A A

29 мая в 15:00 по московскому времени на more.tv и в видеосервисе Wink состоится премьера сольного концерта Басты, который прошел 29 сентября 2018 года в Ростове-на-Дону. Грандиозное шоу на стадионе «Ростов Арена» в родном городе музыканта посетило 36 тысяч человек.

Зрители увидят больше, чем просто концерт. Песни из разных альбомов Басты чередуются с монологом музыканта, который был записан за день до выступления. Съемки проходили на крыше высотки, по соседству с домом, где вырос исполнитель. В интервью Баста рассказывает о родном городе, событиях прошлых лет, вспоминает о местах и людях, которые так или иначе оказали влияние на его творчество.

- В России есть много больших и маленьких городов, в которых я побывал и где мне по-настоящему комфортно. Но Ростов-на-Дону — это мой родной город, к нему я отношусь с особой теплотой и трепетом. О выступлениях здесь я мечтал еще подростком. Мы выступили тогда с максимальным составом музыкантов. Наш концерт стал первым шоу на «Ростов Арене» после чемпионата мира по футболу. Очень хочется порадовать ростовчан, хочется, чтобы это особенное выступление увидели и в других городах, — отметил Баста.

В подготовке концерта было задействовано более 500 специалистов разного профиля. Чтобы привезти из Москвы все необходимое для шоу оборудование потребовалось 20 огромных фур.

Проект Wink Live стартовал в начале апреля и каждую пятницу представляет онлайн-концерты или записи живых выступлений российских групп и исполнителей разных жанров. Эти концерты неоднократно становились лидерами рейтинга просмотров в видеосервисе Wink, а их общая аудитория составила уже около 3 миллионов человек.