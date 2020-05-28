2020-05-28T23:14:48+03:00
Общество

Спасатели в Белгороде патрулируют улицы, затопленные водой

Мэрия винит во всем плохие ливневки
Ирина ТАРАСОВА
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Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна.Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна.
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28 мая на Белгородскую область обрушился сильный ливень. Как сообщают в мэрии областного центра, после дождя для откачивании воды с проблемных участков улиц Белгорода пришлось задействовать специализированную технику. Ее предоставили МБУ «Управление Белгорблагоустройство» и МКУ «Управление ГОЧС» и МЧС. При этом спасители проводятся патрулирование и видеомониторинг улиц города. А мэр города Юрий Галдун на своей странице в социальной сети «ВКонтате» сообщает, что «сильный дождь в городе = большая проблема с ливневками».

Отметим, что Гидрометцентр пообещал на завтра на территории Белрогодской области дожди с грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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