2020-05-29T10:44:03+03:00
Общество

Сладкая жизнь: в Борисовском районе возрождается бортевое пчеловодство

При этом пчелы живут и производят мед в дуплах деревьев
Ирина ТАРАСОВА
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Винни-Пух был бы рад: в Борисовском районе возрождается бортевое пчеловодство. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаВинни-Пух был бы рад: в Борисовском районе возрождается бортевое пчеловодство. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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На территории Белгородской области реализуется проект по возрождению дупляночного (бортевого) пчеловодства. Это исторический вид пчеловодства, добыче меда у пчел, живущих в дуплах деревьев. Причем борть можно смастерить своими руками. Этот процесс не требует больших финансовых вложений и не отнимает много времени.

Считается, что мед, собранный с высоких бортей, вкуснее. Самые высокие дупла располагались на высоте 14 метров. Служат борти по 300 лет. В среднем из одного дупла получали 2 ведра меда, а при щедром цветении медоносов – до 50 килограмм.

Борисовский район также участвует в этом проекте, сообщила пресс-служба администрации. Один из активных его участников - Сенин Юрий Николаевич, который имеет значительный опыт в пчеловодстве. Он готов не только сам возрождать бортничество, но и делиться накопленным опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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