Арест недвижимости заставил белгородскую организацию заплатить долги
Организация оплатила более полумиллиона рублей долга после того, как судебные приставы Белгородского районного отделения УФССП России по Белгородской области наложили арест на ее недвижимое имущество. В отношении Белгородского районного потребительского общества были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по налогам, а также в пользу двух юрлиц на общую сумму 526 тысяч рублей.
В добровольный срок требования исполнительных документов не были исполнены, в отношении организации пришлось применить меры принудительного исполнения.
Руководствуясь Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, размер которого составил 151 тысячу рублей. Пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и вынес запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта.
Кроме этого, судебный пристав-исполнитель наложил арест на недвижимое имущество (склады, здание магазина, гаражи и административное здание), принадлежащие организации. После этого должник погасил задолженность по исполнительным производствам в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU