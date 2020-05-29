2020-05-29T10:46:49+03:00
Общество

Арест недвижимости заставил белгородскую организацию заплатить долги

Сумма задолженности составила 526 тысяч рублей, а исполнительского сбора 151 тысячу
Ирина ТАРАСОВА
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Арест недвижимого имущества заставил белгородскую организацию заплатить долги.Арест недвижимого имущества заставил белгородскую организацию заплатить долги.Фото: архив КП
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Организация оплатила более полумиллиона рублей долга после того, как судебные приставы Белгородского районного отделения УФССП России по Белгородской области наложили арест на ее недвижимое имущество. В отношении Белгородского районного потребительского общества были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по налогам, а также в пользу двух юрлиц на общую сумму 526 тысяч рублей.

В добровольный срок требования исполнительных документов не были исполнены, в отношении организации пришлось применить меры принудительного исполнения.

Руководствуясь Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, размер которого составил 151 тысячу рублей. Пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и вынес запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта.

Кроме этого, судебный пристав-исполнитель наложил арест на недвижимое имущество (склады, здание магазина, гаражи и административное здание), принадлежащие организации. После этого должник погасил задолженность по исполнительным производствам в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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