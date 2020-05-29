Что нужно знать белгородским ребятишкам о поведении на воде
С наступлением каникул у детей и подростков становится много свободного времени, энергия бьет через край и не всегда ее можно направить в правильное русло. Многие ребята захотят пойти к водоемам в поисках приключений, поэтому так важно, чтобы родители рассказали им о соблюдении правил безопасности на воде.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области советуют родителям регулярно проводить профилактические беседы с детьми. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье их ребенка!
Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области напоминает:
- нельзя оставлять детей на водоеме без присмотра взрослых,
- не допускается устраивать игры вблизи рек и озер,
- обязательно нужно напоминать ребенку об основных правилах безопасности на воде,
- необходимо рассказывать детям об опасностях, которые их подстерегают вблизи водоемов,
- нужно объяснить детям приемы оказания первой помощи.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, немедленно сообщайте об этом в службу спасения по телефону «112».
ИСТОЧНИК KP.RU