2020-05-29T13:49:50+03:00
Общество

Что нужно знать белгородским ребятишкам о поведении на воде

МЧС настаивает на профилактике детской гибели на водоемах
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцам стоит позаботиться о здоровье и жизни своих детей. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиБелгородцам стоит позаботиться о здоровье и жизни своих детей. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
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С наступлением каникул у детей и подростков становится много свободного времени, энергия бьет через край и не всегда ее можно направить в правильное русло. Многие ребята захотят пойти к водоемам в поисках приключений, поэтому так важно, чтобы родители рассказали им о соблюдении правил безопасности на воде.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области советуют родителям регулярно проводить профилактические беседы с детьми. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье их ребенка!

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области напоминает:

- нельзя оставлять детей на водоеме без присмотра взрослых,

- не допускается устраивать игры вблизи рек и озер,

- обязательно нужно напоминать ребенку об основных правилах безопасности на воде,

- необходимо рассказывать детям об опасностях, которые их подстерегают вблизи водоемов,

- нужно объяснить детям приемы оказания первой помощи.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, немедленно сообщайте об этом в службу спасения по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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