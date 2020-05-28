2020-05-28T16:58:30+03:00
Общество

Белгородцам в пятницу, 29 мая, пообещали дождь, грозы и сильный ветер

Днем местами по области потеплеет до 26 градусов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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По данным белгородских синоптиков, 29 мая на Территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Временами возможны дожди, а местами — грозы. Ветер восточной четверти 7-12 м/с, при грозах местами порывы могут достигать о 17 м/с. Температура воздуха ночью 11-16º тепла, днем 21-26° тепла.

В Белгороде синоптики обещают ночью 13-15º тепла, днем 21-23° тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует автовладельцам быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством в непогоду. Следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не стоит парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность.

Пешеходам в свою очередь нужно помнить, что в непогоду дороги становятся скользкими, так что необходимо быть аккуратными, особенно при переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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