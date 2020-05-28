2020-05-28T13:40:07+03:00
Общество

Проект белгородских студентов получил грант

Подведены итоги очередного конкурса социальных инициатив «Сделаем вместе!»
Екатерина ПАПАКИНА
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Важных и добрых проектов стало больше!Важных и добрых проектов стало больше!Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Мероприятие в городах Старый Оскол, Губкин, Новотроицк и Железногорск проводится уже в пятый раз. Такая география определена организатором грантового конкурса – это территории присутствия одного из крупнейших горно-металлургических холдингов страны.

По традиции, подать заявку на получение гранта могут как рядовые граждане, так и организации. Главное, чтобы проекты способствовали решению актуальных социальных вопросов.

В Старом Осколе на суд жюри было представлено 55 проектов – в итоге 18 из них получат финансовую поддержку на реализацию. Среди выбранных идей и инициатива студентов педагогического факультета Старооскольского филиала БелГУ. Это проект по созданию литературно-художественной студии «Вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Грант, полученный на воплощение этой благородной идеи, составил 125 тысяч рублей.

Торжественная церемония чествования победителей конкурса состоится 3 июня в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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