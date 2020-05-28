Белгородские росгвардейцы присоединились к онлайн-акции «Последний звонок»

28 Май 2020 2020-05-28T09:41:53+03:00

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В этом году по всей стране последний звонок проходит в онлайн-трансляции. Белгородские росгвардейцы присоединились к данной акции. Командир ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Виктор Павлов обратился с напутственным словом к выпускникам подшефного кадетского класса школы №37 Белгорода. Видеообращение планируется показать кадетам на завершающем онлайн-уроке, а также включить в общешкольный сборник, подготовленный на память выпускникам.

В своем видеообращении Виктор Павлов, в частности, отметил:

- Вы в буквальном смысле слова выросли у нас на глазах. Мы готовили вас к соревнованиям, проводили уроки мужества, вместе радовались победам и стойко переживали неудачи. Двери нашего отряда всегда открыты для вас, вы можете, как и прежде обратиться к нам за советом и помощью. Надеюсь, что в будущем многие из вас выберут обучение в профильном военном ВУЗе Росгвардии и продолжат службу кадровыми офицерами. Но какой бы жизненный путь вы не выбрали, самое главное, что учеба в кадетском классе никогда не забудется и станет настоящей стартовой площадкой для вас.

Офицер подчеркнул, что свое начало шефская работа с кадетами получила в 2013 году. Сегодня движение объединяет более полторы сотни школьников.

За прошедшие годы была проделана большая совместная работа росгвардейцев, школьной администрации и самих учащихся. Офицеры спецподразделения неоднократно принимали присягу у кадетов,

росгвардейцы не один раз становились гостями торжественных линеек и различных школьных мероприятий, организовывали и проводили различные тематические уроки и классные часы для своих подшефных.

В завершение видеообращении командир ОМОН поздравил кадетов от имени руководства и личного состава Управления Росгвардии с окончанием очередного этапа в их жизни и вступлением в новую пору взросления, пожелал здоровья, благополучия и успехов в пдальнейшем обучении

ИСТОЧНИК KP.RU