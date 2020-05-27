2020-05-27T17:54:16+03:00
Общество

Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки

Квартирник популярной исполнительницы состоится 30 мая в «Доме по другим правилам» – digital-пространстве оператора, где можно общаться, вместе смотреть лекции, фильмы, ходить на виртуальные выставки в период самоизоляции
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Онлайн-дом оператора принимает гостей с 24 апреля – за это время его посетили больше 500 тысяч человек из разных регионов России. Чаще других заходили в дом Tele2 жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздничный концерт ко Дню пограничника увидеть онлайн смогут все белгородцы
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
В Белгородской области на коронавирусную инфекцию обследовано 50 377 человек
В Белгородской области энергетики завершают первый этап создания активно-адаптивной сети
Житель Яковлевского района украл золотую цепь и крест прямо с шеи спящего мужчины
О плановом отключении электричества абонентов будет оповещать робот-оператор
Ремонт Первоцепляевской школы Белгородчины закончат к концу августа
Белгородцев просят поддержать юную землячку на конкурсе «Полицейские Дядя Степа»
Полицейские накрыли наркопритон в одном из общежитий Белгорода
Инженеров, проектировщиков и ученых растят в Губкине Белгородской области
В Графовке Шебекинского округа благоустроят сквер
Белгородские оперативники раскрыли очередную кражу денег из банкомата
Работы по ремонту дороги на улице Мирной Старого Оскола закончатся к 1 июня
В Белгороде представят выставку, посвященную Юбилею Победы
Староосколец подозревается в краже укрытия у пейнтболистов
В белгородской горбольнице №2 умер 16-й пациент от коронавируса
31-летний белгородец ответит за смерть приятеля в ходе пьяных разборок
Белгородская организация выплатила 6-кратную сумму долга