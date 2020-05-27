2020-05-27T15:33:56+03:00
Общество

В Белгородской области энергетики завершают первый этап создания активно-адаптивной сети

Цифровой район электрических сетей будет располагаться на базе Яковлевского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго»
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В районе смонтирована система дистанционного управления сетью 0,4-10 кВ с возможностью непрерывного отслеживания параметров процесса передачи и потребления электроэнергии. К июлю систему планируется ввести в эксплуатацию.

В рамках проекта на 17 протяженных воздушных линиях 6-10 кВ установлено 22 реклоузера, 20 разъединителей с моторными приводами и 21 индикатор коротких замыканий. Современное оборудование смонтировано в 11 населенных пунктах района с численностью населения порядка 17 тысяч человек.

Интеллектуальные коммутационные аппараты без участия оперативного персонала смогут находить и выделять поврежденный участок сети, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. Благодаря этому значительно повысится надежность и качество электроснабжения более 30 социальных объектов, в числе которых школы, детские сады, котельные, ФАПы, а также пяти крупных объектов агропромышленного комплекса района общей потребляемой мощность более 10 МВт. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы.

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