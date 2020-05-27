О плановом отключении электричества абонентов будет оповещать робот-оператор

27 Май 2020 2020-05-27T14:05:32+03:00

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Проект предусматривает внедрение в Контакт-центре энергокомпаний технологии коммуникации с потребителями при помощи автоматизированного голосового агента, который будет информировать их по вопросам, связанным с деятельностью «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» и получать обратную связь.

Разработчиком данной технологии является АктивБизнесКонсалт (ООО «АБК»). В конце 2019 года энергетики совместно с этой компанией успешно реализовали пилотную версию проекта «Робот-оператор» в Удмуртской Республике. Теперь к системе автоматизированного информирования будут подключены все 20 филиалов компании.

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