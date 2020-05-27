2020-05-27T12:55:19+03:00
Общество

Белгородцев просят поддержать юную землячку на конкурсе «Полицейские Дядя Степа»

На суд жюри представлено более девяноста работ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Юная жительница Корочанского района – 14-летняя Анастасия Ситникова вышла в финал ежегодного Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа». Всего в нем участвует более девяноста работ. Свои поделки и рисунки на суд жюри представили ребята из разных регионов страны. Получилась целая армия игрушечных стражей порядка, которых дети смастерили из самых разных материалов.

Жители Белгородской области могут помочь своей землячке стать победительницей Всероссийского конкурса. Для участия в онлайн-голосовании необходимо перейти по ссылке на сайт МВД России. Чтобы ваш «лайк» зачли, надо авторизоваться через соцсеть. Это позволяет защитить конкурс от накрутки голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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