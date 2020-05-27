Белгородцев просят поддержать юную землячку на конкурсе «Полицейские Дядя Степа»

27 Май 2020 2020-05-27T12:55:19+03:00

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Юная жительница Корочанского района – 14-летняя Анастасия Ситникова вышла в финал ежегодного Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа». Всего в нем участвует более девяноста работ. Свои поделки и рисунки на суд жюри представили ребята из разных регионов страны. Получилась целая армия игрушечных стражей порядка, которых дети смастерили из самых разных материалов.

Жители Белгородской области могут помочь своей землячке стать победительницей Всероссийского конкурса. Для участия в онлайн-голосовании необходимо перейти по ссылке на сайт МВД России. Чтобы ваш «лайк» зачли, надо авторизоваться через соцсеть. Это позволяет защитить конкурс от накрутки голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU