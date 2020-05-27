Полицейские накрыли наркопритон в одном из общежитий Белгорода
Хозяин комнаты стал фигурантом уголовного дела, а гости привлечены к административной ответственности
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В одном из общежитий города Белгорода участковые обнаружили наркопритон. Полицейские выяснили, что 33-летний мужчина не раз предоставлял свою комнату друзьям с пагубной зависимостью. Во время последнего визита правоохранителей там находилось трое гостей. Они привлечены к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков. А вот хозяину комнаты грозит более серьезное наказание.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU