2020-05-27T12:02:52+03:00
Происшествия

Полицейские накрыли наркопритон в одном из общежитий Белгорода

Хозяин комнаты стал фигурантом уголовного дела, а гости привлечены к административной ответственности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В одном из общежитий города Белгорода участковые обнаружили наркопритон. Полицейские выяснили, что 33-летний мужчина не раз предоставлял свою комнату друзьям с пагубной зависимостью. Во время последнего визита правоохранителей там находилось трое гостей. Они привлечены к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков. А вот хозяину комнаты грозит более серьезное наказание.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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