27 Май 2020 2020-05-27T16:48:40+03:00

В Белгородской области на коронавирусную инфекцию обследовано 50 377 человек. Фото: "КП" Архив

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На 26 мая 2020 года с нарастающим итогом в регионе тестирование на новую коронавирусную инфекцию прошли 50 377 человек. При этом возможность проводить анализ в Белгородской области имеют всего 5 лабораторий.

Тестирование проводят в Центре гигиены и эпидемиологии, здесь обследовали 31 620 человек, в том числе 4 812 прибывших из неблагополучных стран.

Также анализ делают в Центре профилактики и борьбы со СПИДом, проведено 8 180 обследований; Областной клинической больнице (8 514 человек); Областной инфекционной больнице (1 956 человек); медико-санитарной части №31 Федеральной службы исполнения наказаний (107 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU