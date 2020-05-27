В Белгородской области на коронавирусную инфекцию обследовано 50 377 человек
На 26 мая 2020 года с нарастающим итогом в регионе тестирование на новую коронавирусную инфекцию прошли 50 377 человек. При этом возможность проводить анализ в Белгородской области имеют всего 5 лабораторий.
Тестирование проводят в Центре гигиены и эпидемиологии, здесь обследовали 31 620 человек, в том числе 4 812 прибывших из неблагополучных стран.
Также анализ делают в Центре профилактики и борьбы со СПИДом, проведено 8 180 обследований; Областной клинической больнице (8 514 человек); Областной инфекционной больнице (1 956 человек); медико-санитарной части №31 Федеральной службы исполнения наказаний (107 человек).
ИСТОЧНИК KP.RU