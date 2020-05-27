2020-05-27T15:09:32+03:00
Происшествия

Житель Яковлевского района украл золотую цепь и крест прямо с шеи спящего мужчины

Теперь любителю украшений придется провести полтора года в заключении
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Яковлевского района украл золотую цепь и крест прямо с шеи спящего мужчины.Житель Яковлевского района украл золотую цепь и крест прямо с шеи спящего мужчины.Фото: "КП" Архив
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Государственный обвинитель прокуратуры Яковлевского района Белгородской области поддержал обвинение по уголовному делу в отношении жителя этого района. 7 сентября 2018 года рано утром он находился в доме своего знакомого. Воспользовавшись богатырским сном хозяина, злоумышленник похитил прямо с шеи спящего золотую цепь весом 14 грамм и кулон в форме креста из золота. Наказание соответствующей статьи УК предусматривает полтора года лишения свободы.

Сделав дело, воришка скрылся с места преступления, а позже распорядился похищенным по своему усмотрению. Тем самым он причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 22 732 рубля 80 копеек.

Яковлевский районный суд вынес обвинительный приговор согласно УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенной со значительным ущербом. Теперь любителю чужого золота придется 1 год и 6 месяцев отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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