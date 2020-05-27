Ремонт Первоцепляевской школы Белгородчины закончат к концу августа

27 Май 2020 2020-05-27T13:37:46+03:00

На сегодня завершены отделочные работы, заменены инженерные сети и оконные блоки

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На сегодняшний день в одном блоке Первоцепляевской школы Шебекинского городского округа полностью завершены внутренние отделочные работы, заменены инженерные сети, частично заменены оконные блоки. Проведен ремонт наплавляемой кровли. Работы планируется завершить к концу августа текущего года.

Как сообщила пресс-служба администрации округа, работники подрядной организации приступили к облицовке фасада и устройству отмостки. Также планируется отделка пищеблока, зала хореографии, актового зала, блока начальной школы и детского сада, а также благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU