Ремонт Первоцепляевской школы Белгородчины закончат к концу августа
На сегодняшний день в одном блоке Первоцепляевской школы Шебекинского городского округа полностью завершены внутренние отделочные работы, заменены инженерные сети, частично заменены оконные блоки. Проведен ремонт наплавляемой кровли. Работы планируется завершить к концу августа текущего года.
Как сообщила пресс-служба администрации округа, работники подрядной организации приступили к облицовке фасада и устройству отмостки. Также планируется отделка пищеблока, зала хореографии, актового зала, блока начальной школы и детского сада, а также благоустройство прилегающей территории.
ИСТОЧНИК KP.RU