2020-05-27T13:37:46+03:00
Общество

Ремонт Первоцепляевской школы Белгородчины закончат к концу августа

На сегодня завершены отделочные работы, заменены инженерные сети и оконные блоки
Ирина ТАРАСОВА
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Ремонт Первоцепляевской школы Белгородчины закончат к концу августа. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаРемонт Первоцепляевской школы Белгородчины закончат к концу августа. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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На сегодняшний день в одном блоке Первоцепляевской школы Шебекинского городского округа полностью завершены внутренние отделочные работы, заменены инженерные сети, частично заменены оконные блоки. Проведен ремонт наплавляемой кровли. Работы планируется завершить к концу августа текущего года.

Как сообщила пресс-служба администрации округа, работники подрядной организации приступили к облицовке фасада и устройству отмостки. Также планируется отделка пищеблока, зала хореографии, актового зала, блока начальной школы и детского сада, а также благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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