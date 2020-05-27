Инженеров, проектировщиков и ученых растят в Губкине Белгородской области

27 Май 2020 2020-05-27T11:10:06+03:00

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В Губкинском городском округе реализовывается муниципальный проект «Создание и организация работы инженерных классов». Инженерные классы были созданы в 7-х классах школ №1, 13, 16. В течение учебного года учащиеся углубленно осваивали математику, программы внеурочной деятельности: 3D-программирование, 3D-моделирование, геометрическое черчение, основы компьютерной графики. Так закладываются основы знаний будущих инженеров, проектировщиков, ученых.

Пресс-служба администрации округа сообщает, что изучаемые курсы позволили школьникам углубить инженерно-технические знания, пространственное мышление. Школьники приняли участие в «инженерных субботах». Эти мероприятия подготовлены преподавателями Губкинских филиалов НИТУ «МИСиС» и БГТУ имени Шухова, других учебных заведений.

Во время каникул для учащихся были организованы «инженерные каникулы». В течение года проведены «Уроки успеха», на которых ребята знакомились с представителями инженерных профессий. Учащиеся также пробовали свои силы в подготовке и защите исследовательских работ, выполненных как индивидуально, так и коллективно.

Проект реализуется при финансовой поддержке металлургической компании. Для школ приобретено оборудование, необходимое для изучения физики, математики, программ внеурочной деятельности научно-технического профиля.

ИСТОЧНИК KP.RU