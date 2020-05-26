Белгородские оперативники раскрыли очередную кражу денег из банкомата

26 Май 2020 2020-05-26T17:37:53+03:00

Зак кражу 5 тысяч из банкомата белгородец может сесть на 6 лет. Фото: "КП" Архив

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В полицию Белгорода обратились представители одного из финансово-кредитных учреждений, обнаружившие кредиторскую задолженность по одному из банкоматов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в краже денег задержали. Им оказался 33-летний местный житель.

- По предварительным данным, выведя из строя программное обеспечение, мужчина похитил со счета финансово-кредитного учреждения 5 000 рублей, которые впоследствии потратил, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело. За кражу с банковского счета ему грозит до шести лет лишения свободы.

Это уже не первый похожий случай в регионе. В марте полиция сообщала о задержании трех злоумышленников, работавших по аналогичной схеме. Им удалось похитить порядка 60 тысяч рублей. Такое же преступление было раскрыто летом 2019 года. На счету задержанного оперативникам мужчины оказалось 17 эпизодов краж из банкоматов. Он похитил около 76 тысяч рублей и вскоре оказался в наручниках.

ИСТОЧНИК KP.RU