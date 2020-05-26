2020-05-26T16:48:12+03:00
Общество

Работы по ремонту дороги на улице Мирной Старого Оскола закончатся к 1 июня

Всего к началу лета на территории Старооскольского округа отремонтируют шесть дорог
Ирина ТАРАСОВА
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Работы по ремонту дороги на улице Мирной Старого Оскола закончатся к 1 июня. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаРаботы по ремонту дороги на улице Мирной Старого Оскола закончатся к 1 июня. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Завершаются ремонтные работы на автодороге, расположенной на улице Мирной в Старом Осколе. Специалисты демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и заменили его на щебеночно-мастичный асфальтобетон. К 1 июня на территории Староскольского городского округа отремонтируют шесть дорог.

По окончании укладки верхнего слоя дорожного полотна строители произведут отсыпку обочин и нанесут горизонтальную разметку из термопластика, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского округа.

Напомним, благоустройство объекта, протяженность которого составляет 3460 км, выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Реализацию проекта контролирует Министерство транспорта Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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