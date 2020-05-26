Староосколец подозревается в краже укрытия у пейнтболистов
В Старооскольском городском округе участковый задержал подозреваемого в краже оборудования с территории пейнтбольного клуба. Снятый с учета «ГАЗ-3307» служил для игроков укрытием. По предварительным данным, 28-летний местный житель, набивший руку на имущественных преступления, прочел в Интернете, что площадка временно не работает. Пригнав манипулятор, он похитил грузовик и сдал в скупку металла за 14 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, владелец обратился в полицию.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что похищенное уже изъято. За кражу в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Житель Белгородской области подозревается в краже укрытия у пейнтболистов..Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU