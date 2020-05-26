Староосколец подозревается в краже укрытия у пейнтболистов

26 Май 2020 2020-05-26T15:54:24+03:00

Злоумышленник похитил с игровой площадки снятый с учета грузовик и сдал на металл

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В Старооскольском городском округе участковый задержал подозреваемого в краже оборудования с территории пейнтбольного клуба. Снятый с учета «ГАЗ-3307» служил для игроков укрытием. По предварительным данным, 28-летний местный житель, набивший руку на имущественных преступления, прочел в Интернете, что площадка временно не работает. Пригнав манипулятор, он похитил грузовик и сдал в скупку металла за 14 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, владелец обратился в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что похищенное уже изъято. За кражу в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Житель Белгородской области подозревается в краже укрытия у пейнтболистов..Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU