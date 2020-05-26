2020-05-26T15:06:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В белгородской горбольнице №2 умер 16-й пациент от коронавируса

Мужчине было 49 лет
Ирина ТАРАСОВА
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В белгородской горбольнице №2 умер 16-й пациент от коронавируса.В белгородской горбольнице №2 умер 16-й пациент от коронавируса.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 26 мая, в городской больнице №2 Белгорода умер еще один пациент, зараженный COVID-19, сообщили на ежедневном брифинге по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. 49-летний мужчина — житель областного центра, он имел ряд сопутствующих заболеваний и находился на ИВЛ. Медики боролись за его жизнь, консультировались с другими врачами, но, к сожалению, спасти пациента не удалось. Всего на 26 мая из-за COVID-19 в регионе уже погибли 16 человек.

Летальные исходы зафиксированы в областном центре (5 человек), в Валуйском горокруге (1), в Губкинском горокруге (1), в Шебекинском горокруге (1), в Вейделевском районе (2), в Белгородском районе (1), в Красногвардейском районе (1), в Ракитянском районе (3), из другого региона (1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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