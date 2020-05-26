31-летний белгородец ответит за смерть приятеля в ходе пьяных разборок
Следственным отделом Губкина Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) по факту смерти в больнице 32-летнего жителя Губкина. Мужчины поссорились, а когда один из низ упал на пол в ходе драки, другой продолжал его избивать.
Причастного к совершению преступления удалось установить по «горячим следам». Им оказался 31-летний житель Губкина.
Следователи выяснили, что вечером 14 мая 2020 года компания распивала спиртное в одной из квартир Губкина. Два гостя поссорились, в ход пошли кулаки. Когда один из мужчин упал на пол, другой продолжил избиение. От полученных травм упавший потерял сознание. Подозреваемый вызвал скорую помощь, потерпевшего доставили в больницу, но где спустя 10 дней тот скончался от травматического отека головного мозга.
В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU