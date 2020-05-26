31-летний белгородец ответит за смерть приятеля в ходе пьяных разборок

26 Май 2020 2020-05-26T13:45:15+03:00

Даже после того, как мужчина упал на пол, приятель продолжал его избивать

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Следственным отделом Губкина Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) по факту смерти в больнице 32-летнего жителя Губкина. Мужчины поссорились, а когда один из низ упал на пол в ходе драки, другой продолжал его избивать.

Причастного к совершению преступления удалось установить по «горячим следам». Им оказался 31-летний житель Губкина.

Следователи выяснили, что вечером 14 мая 2020 года компания распивала спиртное в одной из квартир Губкина. Два гостя поссорились, в ход пошли кулаки. Когда один из мужчин упал на пол, другой продолжил избиение. От полученных травм упавший потерял сознание. Подозреваемый вызвал скорую помощь, потерпевшего доставили в больницу, но где спустя 10 дней тот скончался от травматического отека головного мозга.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU