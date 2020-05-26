В Белгороде представят выставку, посвященную Юбилею Победы
Более ста работ членов региональной организации «Союз художников России» представят публике в выставочном зале «Родина». Это будут живописные полотна, графические работы и предметы декоративно-прикладного искусства, созданные руками мастеров из Белгорода и Белгородской области.
Среди авторов – В.Аксенов, Ю.Данченко, Е.Савотченко, Г.Кудрявцев, Н. Коркин, М.Кудрявцева, О.Попова, В.Нестерков, В. Иванчихин, Ю. Чернышов и многие другие талантливые творцы произведений искусства.
Открытие выставки состоится 1 июня в форме онлайн-трансляции на официальной странице выставочного зала в соцсети ВКонтакте. Познакомиться с экспозицией можно будет до 21 июня включительно, сообщают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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