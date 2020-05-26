Белгородская организация выплатила 6-кратную сумму долга

26 Май 2020 2020-05-26T12:41:37+03:00

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Для белгородской организации несвоевременная оплата административных штрафов обернулось увеличением долга почти в 6 раз. Накануне в отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району на принудительное исполнение поступило 26 административных штрафов ГИБДД на общую сумму 20,5 тысяч рублей. Многократные штрафы за превышение скорости должна была оплатить одна из организаций Белгорода.

Но в установленный добровольный срок штраф не погасили. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 120 тысяч рублей и обратил взыскание на денежные средства организации, находящиеся на расчетных счетах.

Задолженность по исполнительным производствам, а также исполнительский сбор затем были списаны со счета должника, после чего исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» несвоевременная оплата юридическими лицами задолженности по исполнительным производством, влечет за собой взыскание исполнительского сбора, в размере 7% от суммы долга, но не менее 10 тысяч рублей, напоминают в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU