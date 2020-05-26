2020-05-26T10:44:00+03:00
Происшествия

Подросток из Губкина Белгородской области подозревается в вымогательстве у сверстника денег

14-летний вымогатель нанес несколько порезов товарищу ножом, угрожая убийством
Ирина ТАРАСОВА
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Подросток из Губкина Белгородской области подозревается в вымогательстве у сверстника 10 тысяч рублейПодросток из Губкина Белгородской области подозревается в вымогательстве у сверстника 10 тысяч рублейФото: "КП" Архив
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В Губкине расследуют случай вымогательства денег 14-летним местным жителем у своего ровесника. Угрожая убийством, вымогатель нанес несколько порезов ножом своему товарищу.

Во время следствия было установлено, что 26 апреля 2020 года 14-летний подозреваемый встретился на лестничной площадке одного из многоквартирных домов Губкина со своим однокашником. Там он стал вымогать требовать деньги в сумме 10 тысяч рублей, для устрашения нанес 14-летнему потерпевшему несколько ударов по голове и несколько порезов ножом, грозя при этом убийством. Потерпевший мальчик, вернувшись домой, сообщил о случившемся своим родным.

Следственным отделом по городу Губкин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Губкина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

Следственные действия, которые проводятся сейчас, должны установить все обстоятельств совершенного преступления, условий жизни и воспитания несовершеннолетних, а также особенностей личности, влияние на них старших по возрасту лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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