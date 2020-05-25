Белгородец погиб, врезавшись на мотоцикле в дорожный знак

25 Май 2020 2020-05-25T19:05:47+03:00

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В понедельник, 25 мая, статистика ДТП пополнилась в Белгородской области еще одной смертельной аварией. В Краснояржском районе около 14 часов 25 минут на автодороге «Илек-Пеньковка – Колотиловка» 45-летний водитель мотоцикла «Ямаха» врезался в дорожный знак. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, так как слишком быстро ехал.

- От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Еще два ДТП с летальным исходом произошло в Белгородской области в субботу, 23 мая. В Прохоровском районе около 09 часов 40 минут 63-летний водитель автомобиля «Сеаз», по предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил «Шевроле Круз» под правлением 27-летней женщины. Пожилой автомобилист с травмами попал в больницу, а его 81-летняя пассажирка погибла на месте происшествия.

В Ивнянском районе на автодороге «Крым» 27-летняя автомобилистка на «Киа Рио», не справившись с управлением, врезалась в столб. Женщину госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась. С травмами в медучреждение также попали ее пассажиры – 30-летний мужчина и четырехлетний мальчик.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными за рулем и соблюдать требования ПДД. Автомобилистов просят не рисковать со «встречкой», выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, а также не забывать тормозить у переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU