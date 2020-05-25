В Старом Осколе Белгородчины выявили групповой очаг заболевания COVID-19
Терапевтическое отделение старооскольской окружной больницы закрыли на карантин
В Старом Осколе Белгородчины выявили групповой очаг заболевания COVID-19.Фото: "КП" Архив
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В Старом Осколе закрыто на карантин терапевтическое отделение старооскольской окружной больницы, сообщила на ежедневном брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева. Она рассказала, что в окружной больнице выявили групповой очаг заболевания COVID-19.
Положительный анализ на коронавирусную инфекцию получен у 28 человек. Среди заболевших — как медицинские работники, так и пациенты больницы.
В данный момент, подчеркнула руководитель ведомства, Роспотребнадзор проводит эпидемическое расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU