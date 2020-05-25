В Старом Осколе Белгородчины выявили групповой очаг заболевания COVID-19

25 Май 2020 2020-05-25T18:20:54+03:00

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В Старом Осколе закрыто на карантин терапевтическое отделение старооскольской окружной больницы, сообщила на ежедневном брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева. Она рассказала, что в окружной больнице выявили групповой очаг заболевания COVID-19.

Положительный анализ на коронавирусную инфекцию получен у 28 человек. Среди заболевших — как медицинские работники, так и пациенты больницы.

В данный момент, подчеркнула руководитель ведомства, Роспотребнадзор проводит эпидемическое расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU