2020-05-25T18:20:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Старом Осколе Белгородчины выявили групповой очаг заболевания COVID-19

Терапевтическое отделение старооскольской окружной больницы закрыли на карантин
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Старом Осколе Белгородчины выявили групповой очаг заболевания COVID-19.В Старом Осколе Белгородчины выявили групповой очаг заболевания COVID-19.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Старом Осколе закрыто на карантин терапевтическое отделение старооскольской окружной больницы, сообщила на ежедневном брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева. Она рассказала, что в окружной больнице выявили групповой очаг заболевания COVID-19.

Положительный анализ на коронавирусную инфекцию получен у 28 человек. Среди заболевших — как медицинские работники, так и пациенты больницы.

В данный момент, подчеркнула руководитель ведомства, Роспотребнадзор проводит эпидемическое расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородец погиб, врезавшись на мотоцикле в дорожный знак
На одной из улиц Белгорода на мужчину напал разбойник с ножом
В Старом Осколе Белгородчины выявили групповой очаг заболевания COVID-19
В Белгороде на 2-м Новостроевском переулке горел дом
В Белгородской области полицейские закрыли подпольную нарколабораторию
Юной оскольчанке грозит наказание за угон и пьяное ДТП
Белгородский губернатор обратился к выпускникам
В Старом Осколе овчарка покусала на улице трехлетнего мальчика
У белгородцев появилась возможность получить надбавку к пенсии на 5 лет раньше
«Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования
Белгородцы заплатили долг казанским партнерам после ареста транспорта
В Белгородской области от коронавирусной инфекции умер 15-й человек
Мокрое воскресенье на Белгородчине и какой будет погода на следующей неделе
Белгородец за дачу взятки должностному лицу заплатит значительный штраф
В Белгородской области водителей специальных бригад скорой помощи должны тестировать на COVID-19
В Белгородской области возрождают умирающие села
В Белгороде мгновения воплощаются в камне
Кто, как и чем болеет из медиков в Ракитянской ЦРБ Белгородчины, проверит департамент здравоохранения