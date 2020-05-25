На одной из улиц Белгорода на мужчину напал разбойник с ножом

25 Май 2020 2020-05-25T18:26:14+03:00

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Сообщение о происшествии поступило в полицию 23 мая. По предварительным данным, на 41-летнего мужчину, прогуливавшегося по улицам Белгорода в компании приятеля, напал незнакомец с ножом. Грозя расправой, он потребовал отдать ему борсетку. В итоге завязалась борьба и вооруженный злоумышленник ранил своего оппонента. Когда тот упал, нападавший вырвал сумку и хотел убежать, но друг пострадавшего и выбежавший из подъезда мужчина помешали ему скрыться. Очевидцы позвонили в дежурную часть. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардецы задержали злоумышленника и передали для дальнейшего разбирательства полиции.

В настоящее время в отношении 32-летнего мужчины, уже не первый раз привлекающегося к уголовной ответственности, Следственным управлением УМВД России по городу Белгороду возбуждено дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU