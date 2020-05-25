В Белгороде на 2-м Новостроевском переулке горел дом

25 Май 2020 2020-05-25T17:13:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В 12 часов 11 минут 25 мая в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях по Белгородской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме Белгорода. Горел дом по 2-му Новостроевскому переулку. Чтобы полностью ликвидировать пожар, пожарным понадобилось больше часа.

На место пожара убыли пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 1, № 2, №4 и специализированной пожарно-спасательной части. Уже на месте они выяснили, что горят кровля жилого дома, пристроенный к нему гараж и грузовой автомобиль «TATRA», находящийся внутри гаража. Существовала угроза распространения огня на соседнее строение.

В 13 часов 21 минуту пожар был полностью ликвидирован. Всего для ликвидации пожара привлекалось более 20 человек личного состава и 7 единиц техники. В результате происшествия погибших и госпитализированных в медицинское учреждение нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU