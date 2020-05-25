2020-05-25T16:52:36+03:00
Происшествия

В Белгородской области полицейские закрыли подпольную нарколабораторию

По данным следствия, местный житель производил у себя в хозпостройке мефедрон
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Житель села Стригуны Борисовского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По предварительным данным, 24-летнего парня завербовали в сети Интернет. Связь с кураторами криминального бизнеса молодой человек поддерживал в одном из мессенджеров.

В наркоцепочке он занимал далеко не последнюю роль. Получив от «работодателей» оборудование и реактивы, белгородец организовал у себя в хозпостройке лабораторию по производству мефедрона.

- Полученные наркотики он впоследствии расфасовал в свертки оптовыми партиями и для дальнейшего распространения поместил в тайники на территории Белгорода, Яковлевского городского округа и Белгородского района, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

Вскоре сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с коллегами из МВД России перекрыли эту деятельность. Но парень к этому времени успел серьезно нахимичить. В местах «закладок», а также у него дома обнаружили и изъяли более полукилограмма запрещенного вещества, плюс реактивы и элементы лаборатории-конструктора. Это тянет на срок от пятнадцати до двадцати лет, а максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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