В Старом Осколе овчарка покусала на улице трехлетнего мальчика

25 Май 2020 2020-05-25T13:04:08+03:00

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Происшествие случилось 2 мая в городе Старый Оскол. По предварительным данным, молодая мама с трехлетним сынишкой прогуливалась по частному сектору. Услышав неподалеку лай собаки, женщина поспешила перейти с ребенком на другую сторону улицы. Однако выбежавшая из двора одного из домов немецкая овчарка успела наброситься на малыша. Мальчика госпитализировали. Согласно заключению медиков, травмы, которые он получил, повлекли тяжкий вред здоровью.

Медики сообщили о происшествии в полицию. Участковый оперативно установил владельца собаки. Им оказался 35-летний мужчина. В настоящее время дознавателями в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступления – полгода ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU