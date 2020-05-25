«Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования

25 Май 2020 2020-05-25T10:57:39+03:00

Увеличены скидки для зарплатных и корпоративных клиентов, улучшены условия по кредитам с крупными суммами и по партнерским проектам

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Наиболее привлекательные ставки - в программе «Новостройка». От 8,1% на покупку строящегося жилья при условии оформления заявки онлайн.

Приобрести готовое жилье по программе «Квартира», а также рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,4%. Ставка по программам «Апартаменты» снижена до 9,5%, «Свободные метры» (покупка квартиры под залог имеющийся недвижимости) и «Ипотека плюс» (возможность сделать капитальный ремонт по ипотечной ставке) - до 10,5% и 11,5% соответственно.

Кроме того, в «Открытии» продолжают действовать программы с госсубсидированием: «Господдержка 2020» (ставка 6,25%) и «Семейная ипотека» (4,7%).

- Мы предлагаем нашим клиентам большой выбор ипотечных программ – каждый может подобрать подходящий вариант в зависимости от своих возможностей и целей. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно полностью онлайн, без риска для своего здоровья. Также мы допускаем альтернативные способы подтверждения дохода и занятости. Подать заявку на кредит сейчас можно, даже если у вас нет возможности получить у работодателя справку о доходах и копию трудовой книжки, - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».