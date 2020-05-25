Белгородцы заплатили долг казанским партнерам после ареста транспорта

25 Май 2020 2020-05-25T09:45:36+03:00

Пришлось оплатить еще и исполнительский сбор, так как долг не был вовремя погашен

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Белгородские судебные приставы взыскали долг за неисполнение договорных обязательств в пользу организации из Казани, а также исполнительский сбор за несвоевременную оплату. Но для этого пришлось арестовать 5 единиц автотранспорта.

В Белгородское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с белгородской организации задолженности в размере 49 тысяч рублей. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но долг в установленный не был оплачен.

Тогда судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежных средства, находящиеся на расчетных счетах должника и вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении 5 единиц автотранспортных средств.

Задолженность по исполнительному производству, а также исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей были удержаны с банковского счета должника.

ИСТОЧНИК KP.RU