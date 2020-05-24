2020-05-24T19:26:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области от коронавирусной инфекции умер 15-й человек

Скончавшийся — 62-летний мужчина из Шебекинского городского округа
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области от коронавирусной инфекции умер 15-й человек.В Белгородской области от коронавирусной инфекции умер 15-й человек.Фото: "КП" Архив
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Еще один больной коронавирусом умер в Белгородской области. Это уже 15-й по счету пациент, который заразился коронавирусом, и, несмотря на все усилия врачей, его организм не смог справиться с заболеванием, сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области 24 мая. В департаменте уточнили, что скончавшихся — 62-летний житель Шебекинского городского округа.

Напомним, вчера о смерти заведующей педиатрическим отделением Ракитянской районной больницы на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Евгений Савченко. Причиной смерти Заслуженного врача РФ Валентины Карташовой стало заражение COVID-19.

Всего на сегодняшний день в Белгородской области жетвами COVID-19 стали 15 человек.

Напомним, что за минувшие сутки в области выявлено 82 новых случаев опасного недуга. С начала эпидемии диагностировали COVID-19 у 1736 пациентов. Уже вылечились 588 инфицированных белгородца, за последние сутки выздоровели 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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