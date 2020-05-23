Белгородец за дачу взятки должностному лицу заплатит значительный штраф

23 Май 2020 2020-05-23T18:12:49+03:00

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей

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отрудники УФСБ России по Белгородской области выявили и пресекли факт передачи взятки должностному лицу Белгородской таможни через посредника в значительном размере. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Следствием было установлено, что гражданин РФ В. незаконно передал сотруднику Грайворонского таможенного поста Белгородской таможни деньги в размере 60 000 рублей. Взамен он хотел, чтобы его освободили от административной ответственности и скрыли факт его участия в незаконном перемещении товаров и грузов через таможенную границу Таможенного союза. Передача денег осуществлялась частями на банковскую карту.

Решением Грайворонского районного суда Белгородской области гражданин В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК России (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Аппеляционный суд приговор в отношении фигуранта оставил без изменений и он вступил в законную силу.

В соответствии с примечанием к ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, а также в случае добровольного сообщения о даче взятки, напоминает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU