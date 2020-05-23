2020-05-23T09:59:22+03:00
Общество

В Белгородской области возрождают умирающие села

Землю можно получить бесплатно и займ для строительства дома под 1% годовых
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области возрождают умирающие села. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаВ Белгородской области возрождают умирающие села. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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Такие села Белгородчины, как Ватутино, Большое, Колотиловка, Клименки, Сподарюшино получили перспективу на развитие. Здесь жители региона могут получить землю бесплатно, чтобы построить дом. При этом реально также получить займ для строительства дома под 1% годовых.

В декабре 2017 года депутаты Белгородской областной Думы приняли закон, благодаря которому можно безвозмездно получить земельный участок в населенном пункте с численностью до 200 жителей. Таких поселков, сел и хуторов 425. Позже в число муниципальных образований, где раздают землю, включили села с историко-культурным и природно-ландшафтным значением.

Был утвержден их список. Одним из первых в него вошло Ватутино Валуйского городского округа. Село – родина прославленного полководца, генерала армии, Героя Советского Союза Николая Ватутина. Здесь располагается его Дом-музей.

Еще один стимул – беспрецедентные меры поддержки семей. На строительство дома в исторически значимом селе можно получить целевой займ – до 3 млн рублей сроком до 15 лет по льготной процентной ставке в 1% годовых. Предоставляется и отсрочка погашения основного долга на три года. При этом с появлением детей задолженность уменьшается на 1/3 от суммы займа за каждого рожденного ребнка, сообщила председатель областной Думы Наталия Полуянова.

На практике выяснилось, что желающих жить в селе, откуда родом наш знаменитый земляк Николай Федорович Ватутин, оказалось больше, чем прогнозировалось. Подано 21 заявление вместо предполагаемых 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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