Полицейские задержали белгородца, печатавшего деньги у себя дома

22 Май 2020 2020-05-22T17:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгороде оперативники задержали подозреваемого в фальшивомонетничестве. По данным полиции, 24-летний парень печатал деньги у себя дома. Одну подделку номиналом 1000 рублей молодой человек успел сбыть. Ее изъяли из кассы магазина. Еще пять фальшивок, а также компьютерное оборудование, с помощью которого они изготавливались, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили при проведении обыска в квартире подозреваемого.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за изготовление и сбыт поддельных денег. Полицейские предупреждают – при обнаружении подозрительных купюр следует сразу же обращаться в правоохранительные органы. Не пытайтесь сбыть фальшивку. Расплата за такое преступление серьезная – до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU