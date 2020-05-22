2020-05-22T17:27:14+03:00
Происшествия

Полицейские задержали белгородца, печатавшего деньги у себя дома

Мужчине грозит до восьми лет за изготовление и сбыт фальшивых купюр
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В Белгороде оперативники задержали подозреваемого в фальшивомонетничестве. По данным полиции, 24-летний парень печатал деньги у себя дома. Одну подделку номиналом 1000 рублей молодой человек успел сбыть. Ее изъяли из кассы магазина. Еще пять фальшивок, а также компьютерное оборудование, с помощью которого они изготавливались, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили при проведении обыска в квартире подозреваемого.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за изготовление и сбыт поддельных денег. Полицейские предупреждают – при обнаружении подозрительных купюр следует сразу же обращаться в правоохранительные органы. Не пытайтесь сбыть фальшивку. Расплата за такое преступление серьезная – до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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