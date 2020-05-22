Валуйским медикам, работающим с больными COVID-19, заплатили за апрель из региональной казны

22 Май 2020 2020-05-22T16:46:16+03:00

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Заместитель начальника департамента здравоохранения Елена Андронова рассказала, что сотрудники Валуйской ЦРБ получили дополнительные региональные выплаты за апрель. Эти выплаты положены медикам за работу с больными внебольничной пневмонией в условиях сложной эпидемической ситуации и борьбы с распространением коронавируса. Соответственно, за работу в мае сотрудники, которые будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом, получат уже федеральные выплаты, предусмотренные двумя постановлениями — №415 и №484.

В департаменте здравоохранения сообщили, что в мае на базе Валуйской ЦРБ развернули дополнительный коечный фонд для лечения больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, что обращением, опубликованном в сети Интернет сотрудниками инфекционного отделения Валуйской ЦРБ, которые жаловались на обещанные, но не выплаченные выплаты за их работу, заинтересовались в региональном Следственном комитете. В этом обращении, в частности, говорилось, что сотрудники Валуйской ЦРБ обращались в департамент здравоохранения, но получили ответ, что инфекционное отделение не попало в приказ про лечению больных COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU