Более 25 литров крови сдали для белгородцев сотрудники и военнослужащие Росгвардии

22 Май 2020 2020-05-22T14:30:59+03:00

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Эстафету донорской акции Центрального округа Росгвардии «От сердца к сердцу» приняли белгородские росгвардейцы. Кровь для нужд медучреждений Белгородской области безвозмездно сдали около пятидесяти сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Благодаря сотрудникам Росгвардии банк донорской крови Белгородской области пополнился более чем на 25 литров.

Белгородские росгвардейцы на протяжении двух недель посещали областной Цент переливания крови малыми группами (в настоящее время все желающие сдать кровь принимаются по предварительной записи и только при соблюдении всех мер безопасности). Перед сдачей крови медицинские сотрудники провели осмотр и взяли анализы у всех представителей силового ведомства.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Отметим, что областное Управление Росгвардии тесно сотрудничает с Центром переливания крови. С каждым обращением количество желающих стать донором увеличивается. Среди решивших оказать помощь в этот раз были не только постоянные доноры, которые сдают кровь уже более 30 раз, но также и сотрудники, которые впервые пришли сдать кровь.

Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Дмитрий Мещерин подчеркнул:

- Сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии постоянно принимают участие в донорских акциях. Таким образом у нас есть возможность помочь большему количеству людей не только путем обеспечения общественной безопасности, но и пополняя банк крови. Сегодня, в такой непростой период, для нас очень важно помочь нуждающимся в донорской крови и ее компонентах.

ИСТОЧНИК KP.RU