2020-05-22T10:18:26+03:00
Общество

В Белгороде у энергетиков новый номер мессенджера для текстовых сообщений об отключении электроэнергии

Информацию об отсутствии электроснабжения теперь можно передать через Viber по номеру 8-915-369-69-69
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Белгородцы могут самостоятельно узнать о причинах отключения и планируемых сроках восстановления электроснабжения на сайте «Россети Центр Белгородэнерго» www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях» (https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage). Если на момент запроса информация отсутствует, ответ с разъяснением причин отключения электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения будет направлен по электронной почте.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Кроме того, в «Россети Центр» работает круглосуточная прямая линия 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50. По этому телефону потребители могут получить квалифицированную консультацию специалистов по вопросам электроснабжения, в том числе технологическому присоединению к сетям, состоянию электроснабжения, плановым и аварийным отключениям электроэнергии, а также дополнительным услугам филиала. Звонок бесплатный.

На сайте компании работает форма обратной связи в разделе «Потребителям -Обслуживание потребителей - Обратная связь» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/. Сообщить об отсутствии электроэнергии можно и на официальных страничках компании в социальных сетях.

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В Белгороде у энергетиков новый номер мессенджера для текстовых сообщений об отключении электроэнергии
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