2020-05-22T09:17:32+03:00
Общество

В Меняйлово Белгородской области на пожаре погиб молодой мужчина

Неосторожность при курении обернулась трагедией
Ирина ТАРАСОВА
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В Меняйлово Белгородской области на пожаре погиб молодой мужчина. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиВ Меняйлово Белгородской области на пожаре погиб молодой мужчина. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
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Гибель людей случаются от непотушенной сигареты. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись ядовитым дымом. А в селе Меняйлово молодой мужчина погиб при пожаре.

Сегодня в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о загорании частного жилого дома в селе Меняйлово Алексеевского городского округа. К месту пожара были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №16, №58 и добровольная пожарная команда АСКО города Алексеевка.

Прибывшие к месту пожара огнеборцы вскрыли двери дома, приступили к разведке помещения и тушению пожара. В одной из комнат на полу у окна был обнаружен сын собственника дома 1990 года рождения без признаков жизни.

В результате пожара также огнем повреждена внутренняя отделка дома по всей площади. При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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