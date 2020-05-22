Белгородские автоинспекторы отправили «Зил» на специализированную стоянку

22 Май 2020 2020-05-22T08:01:55+03:00

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На днях в Вейделевском районе сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов и технического состояния автомобиль «Зил». При осмотре полицейские обнаружили в грузовике неполадки. Выяснилось, что рулевое управление неисправно.

Машину отправили на специализированную стоянку. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что к ответственности привлечен не только водитель, но и ответственный за выпуск автомобиля на линию. Первому грозит штраф – 500 рублей, второму – от пяти до восьми тысяч рублей.

Региональная Госавтоинспекция также предупреждает белгородцев, что в регионе продолжаются профилактические мероприятия по контролю за технической исправностью транспортных средств. Только с начала мая на дорогах региона полицейские выявили 475 «железных коней» с различными неполадками. При этом в 38 случаях барахлили рулевое управление и тормозная система. Полицейские просят водителей ответственнее относиться к требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU