Белгородские автоинспекторы отправили «Зил» на специализированную стоянку
На днях в Вейделевском районе сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов и технического состояния автомобиль «Зил». При осмотре полицейские обнаружили в грузовике неполадки. Выяснилось, что рулевое управление неисправно.
Машину отправили на специализированную стоянку. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что к ответственности привлечен не только водитель, но и ответственный за выпуск автомобиля на линию. Первому грозит штраф – 500 рублей, второму – от пяти до восьми тысяч рублей.
Региональная Госавтоинспекция также предупреждает белгородцев, что в регионе продолжаются профилактические мероприятия по контролю за технической исправностью транспортных средств. Только с начала мая на дорогах региона полицейские выявили 475 «железных коней» с различными неполадками. При этом в 38 случаях барахлили рулевое управление и тормозная система. Полицейские просят водителей ответственнее относиться к требованиям безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU