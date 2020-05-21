Через белгородскую границу пытались переправить огнестрельное оружие

21 Май 2020 2020-05-21T16:43:26+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли попытку контрабандным путем переправить через границу РФ огнестрельное оружие и боеприпасы. Злоумышленника задержали. Суд приговорил его к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданин РФ Д., 1993 года рождения, был задержан с поличным при попытке незаконного проникновения на территорию России из Украины. При пересечении государственной границы злоумышленник пытался пронести пистолет «Stalker MOD 914-UK», который был переделан для стрельбы боевыми патронами.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении гражданина Д. было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК России. По результатам рассмотрения материалов дела Валуйский районный суд Белгородской области признал его виновным и приговорил к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU