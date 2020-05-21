2020-05-21T17:21:02+03:00
Общество

Белгородские пожарные спасли диких утят

Едва оперившиеся малыши угодили в пустой канализационный колодец
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: архив ГУ МЧС РФ по Белгородской области.Фото: архив ГУ МЧС РФ по Белгородской области.
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В единую дежурно-диспетчерскую службу Волоконовского района обратилась женщина: восемь маленьких диких утят громко крякают в глубоком колодце. Вызволить пернатых самостоятельно она не смогла, и на помощь прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 21. С помощью штурмовой лестницы и пустого ведра малыши были доставлены на поверхность. А обратившаяся за помощью жительница поселка пообещала выпустить утят в естественную для них среду обитания.

Фото: архив ГУ МЧС РФ по Белгородской области.

Фото: архив ГУ МЧС РФ по Белгородской области.

К слову, в МЧС нет специальной службы, которая занимается оказанием помощи животным. Но если одномоментно не требуется бросить силы на помощь людям, пожарные и спасатели откликаются на подобные просьбы.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: вызов экстренных оперативных служб осуществляется по номеру телефона «112». Работает и единый «телефон доверия» регионального управления – 8 (4722)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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