Wink и more.tv представляют эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука

21 Май 2020 2020-05-21T14:15:40+03:00

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22 мая с 15:00 по московскому времени на more.tv и в видеосервисе Wink можно будет бесплатно посмотреть телевизионную премьеру стадионного концерта группы «ДДТ» с программой «История Звука», который состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге. Тур «История Звука» длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.

- Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный “ДДТ-тур”. Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым. С радостью представляем вам концерт “История Звука”, который состоялся три года назад в Москве в СК “Олимпийский”. Дай всем Бог здоровья! — пожелал лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

В телевизионной версии концерта «История Звука» обязательно прозвучат проверенные временем хиты группы «ДДТ» — «В последнюю осень», «Просвистела», «Дождь», «Родина», «Рожденный в СССР», «Это всё, что останется после меня» и другие композиции. Сам Юрий Шевчук так сформулировал идею тура: маленький рок-музыкант и история большой страны.

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