Белгородец заплатил крупный долг, чтобы вернуть дорогое авто

21 Май 2020 2020-05-21T11:48:46+03:00

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Белгородец оплатил более 740 тысяч рублей задолженности после вынесения судебными приставами Корочанского районного отделения судебных приставов постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его дорогостоящего автомобиля. У него образовалась задолженность по налогам в размере 10 тысяч рублей, за неуплату 41 штрафа ГИБДД на сумму 21500 рублей, а также 714 тысяч рублей в пользу кредитного учреждения.

Мер по погашению задолженности белгородец не принимал, от должностных лиц службы судебных приставов скрывался. В отношении должника судебными приставами применен весь комплекс принудительного исполнения, в том числе было установлено, что фактически он проживает в Республике Крым.

Но самой результативной оказалась мера в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля «Subaru Forester» 2015 года выпуска. После применения данной меры, должник погасил в полном объеме задолженность по всем исполнительным производствам.

ИСТОЧНИК KP.RU