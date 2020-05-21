«Открытие» возобновил работу большинства отделений

21 Май 2020 2020-05-21T11:37:46+03:00

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Сеть ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» насчитывает 605 отделений в 73 регионах России. В центральной ее части - 74 офиса.

Количество открытых точек постепенно увеличивается по мере улучшения эпидемиологической ситуации и роста числа посетителей. На данный момент все офисы открыты в Белгороде, Воронеже, Липецке, Твери, Орле, Костроме, Курске, Тамбове, Ярославле, Брянске, Смоленске, Рязани. В ближайшее время откроются еще 5 - в Туле, Калуге, Иваново и во Владимире. Ознакомиться с графиком работы и записаться на обслуживание можно в разделе «Офисы и банкоматы».

Офисы банка продолжат работать с соблюдением всех требований безопасности для клиентов и сотрудников. Нанесена необходимая разметка для социального дистанцирования посетителей, регулярно производится проветривание и дезинфекция. Каждый час проводится уборка помещений и обязательная обработка рабочих поверхностей, с которыми контактируют клиенты. Сотрудники работают с использованием защитных масок и перчаток.

Однако россиянам напоминают, что большую часть услуг и сервисов «Открытия» они могут получить дистанционно: через интернет-банк и мобильное приложение.