Под Белгородом в ДТП погибли два человека

20 Май 2020 2020-05-20T22:15:03+03:00

Еще один с травмами госпитализирован в больницу

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В среду, 20 мая, около 19 часов 15 минут в Шебекинском городском округе на повороте в село Графовка произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, женщина 1984 года рождения за рулем «Рено Логан», поворачивая налево, не пропустила встречный автомобиль «Богдан» под управлением мужчины 1997 года рождения. В результате произошло столкновение.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что авария унесла две жизни. Пассажир «Рено» - мужчина 1982 года рождения, погиб на месте происшествия. Автомобилистка скончалась в больнице. Водитель «Богдана» с травмами госпитализирован. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU