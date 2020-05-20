2020-05-20T22:15:03+03:00
Происшествия

Под Белгородом в ДТП погибли два человека

Еще один с травмами госпитализирован в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В среду, 20 мая, около 19 часов 15 минут в Шебекинском городском округе на повороте в село Графовка произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, женщина 1984 года рождения за рулем «Рено Логан», поворачивая налево, не пропустила встречный автомобиль «Богдан» под управлением мужчины 1997 года рождения. В результате произошло столкновение.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что авария унесла две жизни. Пассажир «Рено» - мужчина 1982 года рождения, погиб на месте происшествия. Автомобилистка скончалась в больнице. Водитель «Богдана» с травмами госпитализирован. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Белгородом в ДТП погибли два человека
В Белгородской области скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19
В поселке Северный Белгородского района жителям напомнили об особом противопожарном режиме
Работница белгородской птицефабрики и ее родственник попались на краже племенных петушков
Житель Белгородской области оплатил штраф под контролем судебных приставов
19-летняя жительница Старого Оскола задержана полицией с партией наркотика
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Белгородский госуниверситет - самый спортивный вуз региона
Краеведческому музею села Репяховка Белгородской области 10 лет!
В Старом Осколе подруга украла у подруги 400 тысяч рублей
В Белгородском районе появятся новые дороги
На самоизоляции россияне на треть сократили расходы
В Белгородской области мужчина разобрал чужой забор на глазах хозяйки
Белгородские энергетики в первом квартале подключили к сетям 1082 потребителя
В Белгородской области начал действовать льготный проезд для дачников
На 11 дорогах Белгородской области энергетики модернизируют освещение